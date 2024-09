Milan-Venezia, Pulisic o Chukwueze sulla fascia destra? La scelta

Sabato 14 settembre alle 20:45 si giocherà Milan-Venezia . Entrambe le squadre non hanno ancora vinto in campionato e devono smuovere rapidamente la classifica. Diversi i dubbi di formazione per Paulo Fonseca , uno tra questi è chi far giocare sulla destra: Pulisic o Chukwueze ?

La risposta di Sky Sport

Secondo Peppe Di Stefano, giornalista vicino al Milan di Sky Sport, Fonseca sarebbe più indirizzato verso la titolarità dell'americano. Il dubbio era nato dal fatto che Pulisic è tornato da poco a Milano e ha fatto un viaggio molto lungo per rientrare dagli Stati Uniti. L'anno scorso quando giocò dopo il rientro dalla nazionale fece una delle prestazioni più deludenti della sua stagione, al Derby contro l'Inter. Paulo Fonseca ha bisogno di vincere e non può permettersi di sbagliare prima di una settimana così importante. Il Milan dopo il Venezia affronterà in ordine, Liverpool e Inter nel giro di quattro giorni. Per mister Fonseca dovrebbe ricadere la scelta sui migliori giocatori possibili, non si può perdere. A comporre il tridente ci sarnno Pulisic, Leao e Loftus-Cheek. Unica punta dovrebbe essere Abraham. LEGGI ANCHE: Milan, la coperta è corta. Col Venezia c’è da fare solo una cosa: vincere>>>