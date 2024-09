Milan, la coperta è corta. Col Venezia c’è da fare solo una cosa: vincere

Nonostante questi problemi e un calendario ricco di impegni, il Milan deve concentrarsi unicamente sul Venezia . Trovare i primi tre punti della stagione è assolutamente indispensabile, sia per il gruppo che per Fonseca stesso. L'allenatore portoghese è atteso da tre esami ( Venezia , come detto, Liverpool e Inter ) che possono pesare sul suo futuro rossonero e ogni valutazione è rinviata a dopo il derby. Sebbene i risultati non siano affatto positivi, il Milan verrà sospinto nuovamente da un San Siro che attende 70 mila persone per conquistare la prima vittoria stagionale.

Il pubblico rossonero, dunque, decide di reagire in questo modo e dovrà farlo anche la squadra. Si spera che gli ultimi avvenimenti siano stati messi alle spalle e che i campioni di questa squadra possano finalmente incidere come sanno fare. Theo Hernandez e Leao non possono non partire titolari, nonostante il Liverpool alle porte e un derby dietro l'angolo. Vincere contro il Venezia per iniziare il vero cammino del Milan, seppur in ritardo di tre partite e senza il tanto criticato Zlatan Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Cardinale: “Grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo”