Milan Futuro-Ascoli, Carrera: “I rossoneri hanno motore e qualità”

" Milan Futuro? Hanno motore e qualità , sono giovani ma affiancano la prima squadra, si conoscono molto, dovremo fare di più rispetto al match con l’Entella, servono i fatti e non le parole, mi prendo le colpe e sono sempre il responsabile, abbiamo lavorato per evitare gli errori commessi a Chiavari, vogliamo fare la partita. Capiremo chi siamo, cosa vogliamo e dove possiamo arrivare."

Il Milan Futuro non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato. Per ora sconfitta a Chiavari con l'Entella e pareggio casalingo con il Carpi. Contro l'Ascoli, Daniele Bonera potrebbe non avere a disposizione Silvano Vos e Kevin Zeroli. I due talentini sono chiamati a coprire il buco lasciato da Ismael Bennacer in prima squadra e con ogni probabilità saranno convocati da Paulo Fonseca per sabato sera. LEGGI ANCHE: Milan-Venezia, le parole alla vigilia di Paulo Fonseca