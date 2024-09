Mondiali 2034, da Camarda a Yamal: ecco i migliori talenti. E il Milan …

Ci sono tanti giocatori che daranno un loro grande contributo al Mondiale 2034, c'è chi dovrà confermare la propria essenza di 'talento' e chi invece sboccerà più in la. Basti pensare a Pedri, che arriverà ai Mondiali in Arabia all'età di 33 anni, forse una 'last dance' di un giocatore che già ora sta dimostrando che carriera potrà fare. Non si possono non citare Arda Guler, Endrick o Mathys Tel... tutti giocatori che già in tenera età stanno dimostrando qualità assolute, chissà all'apice della loro carriera cosa succederà. Attenzione anche a Estevao Willian del Chelsea e a Mikey Moore del Tottenham.