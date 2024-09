Il Milan si prepara per una partita fondamentale. I rossoneri, domani a San Siro contro il Venezia, sono quasi costretti a vincere dopo solamente due punti in 3 partite di campionato. Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida, ha parlato anche di Vos e Zeroli. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, Kevin Zeroli è stato convocato per la sfida contro il Venezia. Per quanto riguarda Vos: il centrocampista ex Ajax resterà con il Milan Futuro, che domani sfiderà l'Ascoli per la partita di Serie C. LEGGI ANCHE: Milan-Venezia, le parole alla vigilia di Paulo Fonseca