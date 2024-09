Milan, Fonseca: “Vos e Zeroli lavoreranno sempre con la prima squadra”

Il Milan si prepara per una partita fondamentale. I rossoneri, domani a San Siro contro il Venezia , sono quasi costretti a vincere dopo solamente due punti in 3 partite di campionato. Paulo Fonseca , alla vigilia della sfida, ha parlato anche di Vos e Zeroli . Ecco le parole del portoghese.

"Si è iniziato ad allenare in questa settimana. Avevo già visto il giocatore, ma ha confermato di essere un giocatore di qualità. Vuole avere la palla, partecipare alla fase offensiva. Come quasi tutti gli olandese. Tecnicamente forte, può essere un centrocampista o un trequartista. Mi è piaciuto molto come ha lavorato con noi in settimana. Sarà, con l'infortunio di Bennacer, insieme a Zeroli uno di quelli che lavorerà sempre con la prima squadra. Ha confermato ciò che abbiamo visto". LEGGI ANCHE: Milan-Venezia, le parole alla vigilia di Paulo Fonseca