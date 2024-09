Milan-Venezia, non solo Vos e Zeroli: sono ben 4 i giovani convocati

Come riportato da Daniele Longo, in occasione del match contro il Venezia, il Milan convoca altri 4 giovani oltre i noti Zeroli e Vos

Il Milan si avvicina sempre di più alla quarta giornata del nostro campionato in cui ospiterà il Venezia a San Siro. I rossoneri sono in cerca dei primi tre punti della stagione e vogliono certamente riscattarsi dal pessimo avvio contro Parma , Torino e Lazio . Il gruppo di Paulo Fonseca , però, dovrà fare a meno degli infortunati Thiaw , Bennacer , Florenzi e Sportiello .

Come già sappiamo, al gruppo della Prima Squadra, in occasione del match contro il Venezia, sono stati aggregati sia Silvano Vos che Kevin Zeroli. Tuttavia, come riportato da Daniele Longo sul proprio profilo Twitter, vi saranno anche altri quattro giovani a disposizione di Fonseca: Hodzić, Jimenez, Chaka Traorè e Malaspina.