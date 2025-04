Ternana, Abate esonerato di nuovo: il saluto commosso del tecnico sui social

Ignazio Abate è stato esonerato nuovamente dalla Ternana nonostante il secondo posto in classifica. Il messaggio commosso dell'ex Milan

All’inizio di febbraio, la Ternana aveva sorpreso tutti con l’inspiegabile esonero di Ignazio Abate , una decisione durata poche ore prima di un clamoroso dietrofront. Dopo un confronto tra dirigenza, squadra e tifosi, il tecnico era stato richiamato, segno del forte sostegno nei suoi confronti. Secondo alcune indiscrezioni mai confermate ufficialmente, la sua iniziale rimozione sarebbe stata legata alla scelta di non inserire in lista Mattia Alessandro , figlio del presidente.

Martedì, però, è arrivata la svolta definitiva: nonostante il secondo posto in classifica, Abate è stato nuovamente esonerato, questa volta in modo definitivo. Al suo posto, la Ternana ha affidato la panchina a Fabio Liverani.L’ormai ex allenatore rossoverde ha voluto salutare la squadra e i tifosi con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.