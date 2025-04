Di Gennaro: “De Zerbi? Fondamentale il tempo. Al Milan non ne hai tanto”

A parlare di Serie A e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro . Tra i temi anche il futuro allenatore del Milan con Paratici come DS. Si parla di Roberto De Zerbi . Ecco il pensiero dell'opinionista.

Milan: "De Zerbi mi piace come fa giocare le squadre. Lo società..."

"De Zerbi fa giocare bene le squadre, ha un'idea nuova ma sarà fondamentale il tempo. Glielo devi dare ma sei al Milan e non ne hai tanto, perché devi vincere. Conte e Allegri sono una certezza, De Zerbi mi piace come fa giocare le squadre. Poi tocca alla società essere chiara e dire le cose come stanno dall'inizio". Vedremo se l'attuale allenatore del Marsiglia sarà davvero il prossimo tecnico del Milan. Secondo le ultime di mercato, il Diavolo sarebbe alla ricerca di un profilo italiano e con esperienza in Serie A. De Zerbi rientrerebbe in questa descrizione. LEGGI ANCHE: Milan-Fiorentina, il Diavolo cerca il riscatto: Conceicao se la gioca così