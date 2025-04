Allenatore Milan, Pedullà: 'De Zerbi accostato. Per il momento...'

"Chi collega Conte a chiunque non fa i conti. Il Napoli vuole continuare visto che c'è un contratto. Dobbiamo aspettiamo il vertice a fine anno. Conte spesso va via due anni dopo. Se non si troveranno si verificherà con De Laurentiis, Conte farà le sue richieste. Al momento gli accostamenti ad altre squadre non hanno modo di esistere". Così Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato del valzer degli allenatori in Serie A parlando anche del Milan e di De Zerbi. Ecco le sue parole da 'YouTube'.