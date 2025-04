Milan, vuoi tornare grande? Theo e Leao sono indispensabili. Anche se ...

A questo punto è quasi automatico dire che il Milan, se vuole davvero tornare grande, dovrà ripartire dai suoi due pezzi più pregiati. In primis perché Theo Hernandez ha un feeling particolare con Rafael Leao, dato dalle tante partite insieme e da un rapporto extra campo che non può aver sviluppato con Noah Okafor, Joao Felix o chi per esso. E poi perché, e lo si è visto contro il Napoli, la presenza del lusitano in campo, porta almeno tre avversari in marcatura su di lui, il che consente al francese si avere maggiore spazio per le scorribande centrali. Insomma, chi ha orecchie per intendere, intenda.