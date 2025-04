Calciomercato Milan, Maignan e Theo Hernández in odore di partenza — Non prima, però, di aver sparato gli ultimi fuochi di questa stagione surreale. Sérgio Conceição non vuole avere rimpianti e dare tutto in queste semifinali di Coppa Italia contro i nerazzurri. L'auspicio, di tutti, al Milan, è che il Diavolo possa eliminare i rivali cittadini, approdare alla finale del torneo nazionale, il prossimo 14 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma e vincere la coppa.

Un trofeo, la Coppa Italia, che manca nella bacheca del Milan dal 2003 e che, se vinto, darebbe l'opportunità di giocare, nella prossima annata, in Europa League e nella 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Per giocatori come Maignan e Theo Hernández, entrambi con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, potrebbe essere il canto del cigno in rossonero prima di cambiare aria - con stile - nel calciomercato estivo.

Tanti andranno via. Ecco da chi ripartirà il Diavolo — Ma non si tratta, per il quotidiano sportivo nazionale, degli unici giocatori a rischio in casa rossonera. In bilico anche Rafael Leão. Valigie pronte per João Félix, Tammy Abraham e Riccardo Sottil. In scadenza e in partenza Luka Jović e Alessandro Florenzi. Aria di saluti per Fikayo Tomori, Filippo Terracciano, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. Si ripartirà, per 'La Gazzetta dello Sport', da un piccolo gruppo di giocatori.

Sicuramente da Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, ma pure da Santiago Giménez, Youssouf Fofana, Strahinja Pavlović, Álex Jiménez, Warren Bondo, Matteo Gabbia e Malick Thiaw più i giovani. Può restare pure Yunus Musah.