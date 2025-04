La stagione del Milan di Sérgio Conceição, di fatto, è terminata domenica sera al 'Maradona' con la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte: motivo per cui i tifosi rossoneri, oltre che all'imminente semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, al momento sono più concentrati sui movimenti societari e sul calciomercato estivo. Ci sarà tanto lavoro da fare, infatti, per tornare velocemente competitivi in campionato. Sperando che un finale di stagione all'altezza regali al Diavolo l'accesso all'Europa. PROSSIMA SCHEDA