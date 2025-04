Milan, obiettivo Coppa Italia: il trofeo vale il passaporto europeo

Milan, tanti buoni motivi per vincere la Coppa Italia — Ma, vincendo la Coppa Italia, il Milan si qualificherebbe in via diretta alla prossima edizione dell'Europa League. Venuti a mancare tutti gli obiettivi principali, ora sarà necessario, per il Milan, aggrapparsi alla vittoria del trofeo nazionale pur di non dover trascorrere un anno senza coppe europee. L'ultima volta? Stagione 2019-2020, per via dell'accordo con la UEFA, ratificato davanti al TAS, per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario.

Complicato raggiungere l'Europa, anche la Conference League, per Mike Maignan e compagni attraverso la Serie A. Vero, ci sono quattro 'spareggi', contro Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma, tutte squadre che precedono i rossoneri in classifica. Ma è altrettanto vero che quest'anno negli scontri diretti il Diavolo fa molta fatica.

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo aver vinto lo Scudetto della seconda stella, la passata stagione, proprio con una vittoria nel derby conto il Milan, vorrebbe azzerare (o quasi) le chance di Europa dei rossoneri nell'annata 2025-2026. E per il popolo milanista, ha commentato la 'rosea', sarebbe un'ulteriore tappa del calvario.

Senza Europa si complicherebbe anche il calciomercato — L'Europa League, di certo, non garantisce gli introiti milionari della Champions League (il Diavolo ha preso quest'anno dalla UEFA oltre 60 milioni di euro). Ma, facendo un percorso importante, può portare circa 20 milioni di euro più gli incassi al botteghino. Soldi importanti per il bilancio. Inoltre, alzare la coppa nazionale garantirebbe 11-12 milioni di euro in più e la possibilità, l'anno venturo, di giocare di nuovo la 'Final Four' della Supercoppa Italiana.

Ovviamente, giocare Europa League o Conference League non è attraente come disputare la Champions League, soprattutto per i grandi giocatori. Ma non avere neanche un palcoscenico europeo da offrire, per la dirigenza, non sarebbe certo il massimo anche in chiave calciomercato estivo. Alcune trattative rischierebbero di complicarsi e la prossima estate qualche calciatore potrebbe fare ragionamenti di altro tipo. Al di là del fascino del Milan e di Milano.