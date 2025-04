Milan-Fiorentina, il Diavolo cerca il riscatto: Conceicao se la gioca così

Ecco le probabili formazioni di Milan-Fiorentina, in programma alle ore 20:45 di sabato 5 aprile: ecco come se la giocherà Sérgio Conceicao

Dopo la deludente sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte e il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, il Milan di Conceicao è pronto a tornare in campo domani, sabato 5 aprile, alle 20.45, per affrontare la Fiorentina di Raffaele Palladino. Il match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2024-2025, si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, e rappresenta una tappa fondamentale per le ambizioni europee dei rossoneri.