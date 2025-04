Milan Futuro, Alesi: “Vincere così vale più di tre punti, uniti per la salvezza”

“Ho avuto dei momenti difficili per via del grosso infortunio, ma non vedevo l’ora di rimettermi in gioco. Fare questo gran gol oggi, così importante per la salvezza è un’emozione indescrivibile. Sono al settimo cielo per il gol e soprattutto per la vittoria. Vincere così poi vale più di tre punti. È stata una gara difficile, siamo riusciti ad andare in vantaggio e a fare due gol, ma abbiamo avuto un momento di calo anche dovuto al fatto che loro sono una buonissima squadra.