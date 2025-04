Abraham su Ibrahimovic: “È un’ispirazione, mi ha sempre motivato a dare il meglio”

Intervistato da CBS Sports Golazo, Tammy Abraham, attaccante del Milan, ha toccato vari argomenti: dal suo arrivo agli obiettivi in rossonero

Intervistato da CBS Sports Golazo, Tammy Abraham , attaccante del Milan , ha parlato diversi argomenti: dal suo arrivo agli obiettivi in rossonero. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sull'apporto di Zlatan Ibrahimovic: "Sono cresciuto guardandolo in tv. Sono stato fortunato a giocarci contro qualche volta e quando mi chiamò mi ispirò grande entusiasmo. Vuole sempre vincere e prova a tirare fuori il meglio di te, è un'ispirazione per me".