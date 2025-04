Bazzani: “Quarto posto? Credo che la spunterà questa squadra…”

Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Bazzani ha parlato della lotta al quarto posto in campionato che vede diverse squadre coinvolte: "Bisogna ragionare sull'oggi, per questo dico che il Bologna ha un calendario difficile ma ha il vento il poppa. La Roma ha fatto un grande filotto, la Fiorentina ha trovato un'identità e anche lei è di rincorsa per il quarto posto, come i giallorossi. Oggi la Juve è più vicina, può superare il Bologna ma deve superarlo con un impatto emotivo e non come gioco. E non so quanto ti può dare l'impatto emotivo in termini di punti. Io credo che il Bologna possa farcela per la Champions e se non ce la fa è per colpa della Juventus che la supera, non per Fiorentina e Roma. E anzi, il Bologna deve guardare anche al terzo posto dell'Atalanta".