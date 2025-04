Milan, Taibi: “Paratici? Ci voleva un dirigente italiano”

A parlare di Serie A e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e dirigente Massimo Taibi . Tra i temi anche la scelta di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo ( ci siamo quasi ). Ecco il pensiero di Taibi.

Milan, Taibi: "Paratici? Scelta importante. Conosce tanti..."

"Conosce il calcio internazionale. Ci voleva un dirigente italiano. Conosce tanti giocatori in Europa, mi sembra una scelta importante". Questo il pensiero di Taibi sulla possibile scelta per la dirigenza del Milan. Mancherebbero ancora le firme e si potrebbe dovere attendere ancora molto, a meno secondo le ultime di mercato, ma Paratici sembrerebbe essere il profilo scelto da Furlani e dal Diavolo. Vedremo poi l'allenatore e il mercato. Si parla di un profilo italiano per la panchina, ma anche per la squadra, ad esempio Ricci del Torino.