Calciomercato Milan, Ricci grazie a Paratici? Ecco perché

Calciomercato Milan, Paratici approva il colpo Ricci: ecco i dettagli

Il Milan, come scrive Calciomercato.com, sarebbe da tempo sulle piste di Samuele Ricci per la prossima sessione di calciomercato. La novità: Fabio Paratici approverebbe il colpo potenziale e potrebbe fare leva sugli ottimi rapporti con i suoi agenti per cercare di rifinire l'accordo su ingaggio e durata del contratto. Il Milan deve chiudere in fretta per anticipare la folta concorrenza, tra cui anche l'Inter. I rossoneri non vorrebbero andare oltre i 25/30 milioni di euro per il cartellino, col Torino che ne potrebbe chiedere anche 40.