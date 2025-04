Impallomeni: “Il Milan merita Conte, non certi allenatori. Paratici …”

Vlahovic e Leao in dubbio con Juventus e Milan. Che cosa fare? "Io terrei Leao, perché ha tutto per essere un top. L'altro si impegna ogni volta che scende in campo ma siamo sempre lì".

Derby di Milano in Coppa Italia, come lo vede? "Conceicao dice che non è l'ultima spiaggia per l'Europa? Ma se in campionato ne ha diverse davanti!? E' l'unica strada in pratica questa. Non sei sicuro che con il campionato entri almeno in Europa League. Per me il Milan è forte, ma ne ha diverse di squadre davanti ora".

Chi serve al Milan? "Ci vuole uno come Conte. Leao con uno come lui può tornare a fare la differenza a certi livelli, così come Theo Hernandez. Se poi non vanno, i tifosi se la prenderebbero con loro e non con Conte. Serve però un allenatore totale al Milan. Il Milan non merita certi allenatori, bravi ma che non c'entrano con un club come il Milan".