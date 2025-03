Ricci ha giocato 30 partite in stagione, mentre Pobega 22. 1 gol e 1 assist per il centrocampista del Torino, mentre sono 4 gol e 2 assist per il giocatore di proprietà del Milan. Qui vince nettamente Pobega, ma poi è nella fase difensiva che Ricci sale di livello: 4.10 recuperi a partita contro i 2.45 e una percentuale di duelli vinti nettamente maggiori. Da questi numeri possiamo capire come siano due giocatori diversi, che potrebbero fare comodo al Diavolo per il futuro. Il Milan dovrà riflettere moltissimo se investire davvero tantissimi soldi di Samuele Ricci, visto che a centrocampo i rossoneri potrebbero 'recuperare' due giocatori al rientro dai prestiti come appunto Pobega e Adli. Sicuramente Ricci sarebbe un giocatore molto importante, ma dipenderà molto da chi sarà il prossimo allenatore e da cosa vorrà a centrocampo. Potrebbe davvero giocare in una mediana tutta qualità in caso di arrivo di un Fabregas? Staremo a vedere. LEGGI ANCHE: Allenatore Milan, con Paratici quattro candidati: ecco chi>>>