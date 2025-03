Allenatore Milan, Paratici cambia i piani per la panchina. E per Furlani…

Come riportato da Calciomercato.com, Fabio Paratici potrebbe diventare il nuovo ds del Milan. In quel caso, quattro nomi per l'allenatore

Emiliano Guadagnoli Redattore 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 13:08)

Il Milan si prepara a una settimana molto importante: domenica sera ci sarà la sfida contro il Napoli, mercoledì l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter e poi altra sfida diretta per la Champions League contro la Fiorentina. In tutto questo non si fermano le voci sul futuro e sul possibile nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Ci sarebbe al momento quattro candidati. Ecco di chi si tratta.

Come riportato da Calciomercato.com, Fabio Paratici sarebbe il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Fabregas, allenatore molto chiacchierato, non sarebbe al momento in ascesa. Con l'eventuale suo arrivo, si alzerebbero le probabilità di vedere Antonio Conte come nuovo allenatore rossonero, ma al momento è legato al Napoli con un contratto fino al 2027. Secondo il sito, per Furlani il candidato migliore sarebbe Massimiliano Allegri. E ci sarebbe anche un quarto, un outsider, ovvero Roberto De Zerbi. Prima di tutto la nomina del direttore sportivo, attesa per metà di aprile.