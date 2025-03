Milan, direttore sportivo: futuro chiaro. Per l'allenatore servirà...

Il profilo del nuovo direttore sportivo del Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe ormai chiaro: dovrà avere una profonda esperienza in Serie A oltre che del mercato e della gestione di uno spogliatoio. I candidati stranieri non sarebbero scartati a priori perché sono in programma colloqui anche con loro, ma dovrebbero avere meno chance rispetto ai profili italiani e con ampia esperienza in Italia. Ecco perché Paratici, Tare e D’Amico sono nomi molto gettonati. Probabilmente i favoriti anche se non vanno scartate un altro paio di soluzioni.