Milan, Paratici direttore sportivo? Conte allenatore! Ma c’è un ‘Piano B’

Qualcosa, però, sotto traccia, per l'addio di Conte al Napoli si muove. Accostato alla Juventus, il suo nome rimane nella lista del Milan. Che, l'anno passato, non ha voluto puntare su di lui. Ed ora, secondo 'Tuttosport', la dirigenza farebbe tutt'altro tipo di scelta. Con Paratici, d'altronde, il feeling è diverso e di lungo corso. Il dirigente sa come gestire Conte e l’allenatore sa cosa può dargli Paratici.

'Piano B' di Paratici come direttore sportivo del Milan qualora non riuscisse a prendere Conte? Massimiliano Allegri. Occhio, però, perché, ha chiosato il quotidiano torinese, se Furlani optasse per un altro DS, tutto in casa rossonera potrebbe cambiare. In caso di vittoria della Coppa Italia e di un clamoroso quarto posto in campionato, avrebbe delle chance di rimanere lo stesso Conceição. Altrimenti occhio a nomi come Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano, Francesco Farioli e Cesc Fàbregas. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Rafa Leao via senza Europa? Gli scenari possibili >>>