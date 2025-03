Calciomercato Milan, Rafa Leao via senza Europa? Gli scenari possibili

Il club rossonero, ha spiegato la 'rosea', è reduce da due esercizi finanziari in positivo. E le previsioni sul bilancio in chiusura al 30 giugno di quest'anno si aggirano intorno al pareggio . Pertanto, con un patrimonio netto che nell’ultimo consolidato era vicino ai 200 milioni di euro, un’annata senza Europa può essere assorbita senza eccessivi allarmismi .

Almeno un top via per mantenere i conti in ordine senza Champions

Questo, però, non impedirebbe alla dirigenza del Milan di ragionare su cessioni eccellenti. Qualora il club volesse mantenere i conti in ordine, gli introiti persi dalla mancata qualificazione in Champions League potrebbero essere coperti dalla vendita di uno o più giocatori. Anche e soprattutto per finanziare poi il calciomercato in entrata.