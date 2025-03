Mancano appena tre giorni a Napoli-Milan, 30^ giornata della Serie A 2024-2025 ma non si spengono le eco di calciomercato legati all'ultima sosta della stagione per gli impegni delle Nazionali. Contrariamente alle previsioni, il Diavolo non tenuto tanto banco (più che altro per via dell'esonero di Thiago Motta dalla panchina della Juventus e per il conseguente arrivo di Igor Tudor), ma qualche notizia degna di nota, in giro, si è vista, letta e dibattuta. Ce n'è una che ha dell'incredibile. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA