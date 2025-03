Presenze simili in tutte e tre le stagioni, così come i gol. Dove è leggermente calato è a livello di assist: 9 nell'anno dello Scudetto, 5 in quello successivo e al momento 5 in questa stagione (anche se mancano ancora 11 gare tra Serie A e Coppa Italia). Simili anche le occasioni create e i passaggi chiavi a partita. Calato nettamente nei dribbling riusciti: meno di un terzo a partita rispetto al 2021-22. Dimezzati i palloni recuperati, così come sono in netto calo i duelli vinti per partita. Guardando quindi questi dati, è possibile trarre una conclusione: Theo Hernandez è calato nella fase difensiva specialmente a livello fisico, ma non è calato in attacco a livello di produzione. Con un possibile cambio in dirigenza e in panchina, perché non puntare ancora su un giocatore che difficilmente potrà essere sostituito? LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Ancelotti: voci di ritorno! Con lui un super bomber>>>