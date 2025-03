Milan, Longari: “Paratici? Spinta mediatica forte. Valutazioni approfondite”

"Il nome di Fabio Paratici gode di una spinta mediatica molto forte ed è certamente tra i principali nella short list di Giorgio Furlani". Così Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, ha parlato della ricerca del Milan del nuovo direttore sportivo. Ecco le sue parole nell'editoriale per 'Sportitalia': "Tuttavia, la decisione non è ancora stata presa, ed i dialoghi proseguiranno anche con gli altri professionisti presi in considerazione nelle ultime settimane, Tare e D’Amico compresi, oltre a profili provenienti dall’estero".