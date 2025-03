"Ogni genere di decisione passerà dalle mani di Giorgio Furlani , e la voce in capitolo più influente sarà quella dell’amministratore delegato rossonero". Così Gianluigi Longari , esperto di calciomercato, ha parlato del Milan e delle prospettive future rossonere ( leggi qui ) nel suo editoriale per 'Sportitalia': "Le tempistiche per andare a disegnare la struttura societaria prima e tecnica poi dei rossoneri, non danno l’impressione di essere imminenti ".

Milan, Longari: "Direttore sportivo non imminente". Poi la rivelazione su Paratici

Longari continua e parla anche di Paratici: "La sensazione è che il nuovo giro di colloqui e di approfondimenti entrerà nella sua fase decisiva intorno alla fine del mese prossimo. Un periodo nel quale ogni candidato verrà riesaminato, compresi quelli come Paratici che godono di grande favore mediatico e della spinta di agenti influenti a Casa Milan". Sul nuovo allenatore Longari non si espone dicendo di come sia ancora presto visto che non c'è ancora la scelta del DS.