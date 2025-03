Milan, Reijnders sta vivendo una stagione d'oro. L'olandese segna a ripetizione anche in Nazionale. Per i rossoneri un errore da non ripetere

Milan, Reijnders continua a brillare come non mai. L'olandese non si ferma neanche con la sua nazionale, anzi. Contro la Spagna segna ancora e sale a quota 21 partecipazioni al gol in stagione, una cifra incredibile considerando che si tratta di un centrocampista. Sono numeri da esterno offensivo di prima fascia. Il centrocampista rossonero è diventato ormai un pilastro del Milan che lo ha subito blindato con un contratto importante e con il giusto adeguamento viste le formidabili prestazioni. Di solito, sotto la guida di Koeman con l'Olanda, Reijnders gioca in modo diverso: supportato da due mediani fisici, Tijjani può svariare più in attacco in un ruolo molto più offensivo. Contro la Spagna, nell'andata dei quarti di Nations League terminata 2-2, Reijnders ha giocato da mediano affianco a De Jong con una trequarti molto offensiva formata da Frimpong, Kluivert e Gakpo. Un'altra prova del fatto che il 14 rossonero renda in qualsiasi posizione.