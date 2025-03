Calciomercato Milan, Reijnders: pronto l’assalto della Premier! E il ds…

Come ricorda 'Il Corriere della Sera', il Milan ha ribaltato il Como grazie ai gol di Pulisic e Reijnders . Entrambi hanno segnato 9 gol in campionato e sono i migliori marcatori rossoneri. L'olandese è stato il protagonista totale della sfida di San Siro, con una prestazione che il quotidiano descrive da Oscar. Con Conceicao sembrava in fase calante, ma ultimamente sta tornando a livelli straordinari, con una grandissima partita. Reijnders ha di recente rinnovato il suo contratto: scadenza al 2030 con uno stipendio a 3,5 milioni di euro . Secondo il quotidiano, però, questa firma non fermerà le voci di calciomercato .

Calciomercato Milan, per Reijnders pericolo Premier League: il compito del nuovo ds

In estate, si legge, potrebbe partire l’assalto delle big europee, con la Premier League in testa. Il nuovo direttore sportivo, che verrà scelto fra qualche settimana, dovrà riuscire a trattenerlo (per il Corriere restano in corsa Paratici e Tare). Il Milan, che secondo il quotidiano dovrà ripartire dopo la brutta stagione, dovrà costruire la squadra intorno a Reijnders e Pulisic, i due colpi di calciomercato migliori delle ultime stagioni. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao ci crede: "Possiamo cambiare". Ecco come. Su Fofana e Gimenez...>>>