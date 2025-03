"Era molto difficile risalire. Loro hanno palleggio, fanno possesso palla di qualità, hanno giocatori bravi". Così Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Como 2-1. Il portoghese ha continuato: "I nostri centrocampisti erano quasi sempre in ritardo su Nico Paz, Da Cunha. Gli ultimi 20' del primo tempo sono stati difficili per la loro qualità. Ma noi potevamo fare due-tre gol in più, penso che il risultato e la vittoria siano meritati". Poi ha parlato del gioco espresso anche a 'DAZN': "Non era facile, perdevamo 1-0 e avevamo davanti una squadra ben organizzata. Avevamo iniziato bene, con e senza palla. Sapevamo le debolezze dell'avversario, potevamo fare anche più di due gol". Un Conceicao soddisfatto che ha parlato anche della reazione della squadra. PROSSIMA SCHEDA>>>