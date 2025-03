Milan, Conceicao: “Chi entra fa la differenza, ma serve più sicurezza”

Sulla sesta rimonta e l'arrivo alla sosta: "Tra gli aspetti positivi mi viene in mente che chi entra lo fa sempre bene, anche oggi. Ci sono state cose positive e altre meno. Fa parte dell'evoluzione. Abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo preso gol e nella testa dei giocatori sono nati dubbi. Non dovrebbe succedere, ma succede. Penso che eravamo troppo bassi nella nostra pressione, fatta fuori tempo. Non mi sono piaciuti gli ultimi 20 minuti del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto ciò che avevamo preparato, si vede nei gol fatti. Sono contento per i giocatori. Era importante arrivare bene alla sosta. Sarebbe stato importante rimanessero tutti, ma non è possibile. Alla fine lavorerò con undici giocatori più portieri".