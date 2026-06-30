Chiuso Gonçalo Ramos, i rossoneri stringono la cerchia sui centrali: il punto sui costi, le scadenze e le mosse in caso di addio a Fikayo Tomori
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Finalizzato l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro (manca soltanto l'ufficialità, attesa nei prossimi giorni), il Milan - per questa sessione estiva di calciomercato - ha l'arrivo di un difensore centrale forte come assoluta priorità. Cominciano già a circolare alcuni nomi in orbita rossonera.
Non trovano riscontro i contatti con António Silva e il Benfica. Al contrario, da quanto si appreso il Milan sta valutando una serie di nominativi in una 'short-list' per poi arrivare al nominativo giusto, in rapporto qualità-prezzo, per il progetto tecnico del nuovo Diavolo di Rúben Amorim.
Noi, in mattinata, vi abbiamo fatto il nome di Trevoh Chalobah (Chelsea) mentre il collega Fabrizio Romano ha speso qualche parola per un interesse del Milan nei confronti di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona). Giungono, quindi, indiscrezioni sui profili di John Stones (svincolato dopo dieci anni al Manchester City) e Lisandro Martínez (Manchester United).
I nuovi profili sul taccuino di TuttosportIl quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato, poi, come altri due giocatori siano monitorati con attenzione dall'area tecnica del club di Via Aldo Rossi. Uno è Ousmane Diomande, l'altro è Tiago Gabriel.
|Obiettivi Difesa Milan
|Dati anagrafici e Club
|Condizioni economiche e scadenze
|Ousmane Diomande
|Classe 2003, Sporting Lisbona
|Valutazione intorno ai 40 milioni di euro
|Tiago Gabriel
|Classe 2004, Lecce
|Prezzo contenuto (Scadenza contratto 2027)
|John Stones
|Classe 1994, ex Manchester City
|Svincolato a parametro zero
|Lisandro Martínez
|Classe 1998, Manchester United
|Possibile occasione a prezzo di saldo
Le strategie in caso di cessione di TomoriQualora partisse Fikayo Tomori, il Milan potrebbe accogliere anche due nuovi difensori, pertanto questi sono tutti nomi da tenere in seria considerazione per tutto l'arco del mercato estivo anche se, magari, tra qualche giorno il Diavolo avrà piazzato già il suo primo colpo.
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