Finalizzato l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro (manca soltanto l'ufficialità, attesa nei prossimi giorni), il Milan - per questa sessione estiva di calciomercato - ha l'arrivo di un difensore centrale forte come assoluta priorità. Cominciano già a circolare alcuni nomi in orbita rossonera.

Non trovano riscontro i contatti con António Silva e il Benfica. Al contrario, da quanto si appreso il Milan sta valutando una serie di nominativi in una 'short-list' per poi arrivare al nominativo giusto, in rapporto qualità-prezzo, per il progetto tecnico del nuovo Diavolo di Rúben Amorim.

Noi, in mattinata, vi abbiamo fatto il nome di Trevoh Chalobah (Chelsea) mentre il collega Fabrizio Romano ha speso qualche parola per un interesse del Milan nei confronti di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona). Giungono, quindi, indiscrezioni sui profili di John Stones (svincolato dopo dieci anni al Manchester City) e Lisandro Martínez (Manchester United).

I nuovi profili sul taccuino di Tuttosport

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Obiettivi Difesa Milan Dati anagrafici e Club Condizioni economiche e scadenze Ousmane Diomande Classe 2003, Sporting Lisbona Valutazione intorno ai 40 milioni di euro Tiago Gabriel Classe 2004, Lecce Prezzo contenuto (Scadenza contratto 2027) John Stones Classe 1994, ex Manchester City Svincolato a parametro zero Lisandro Martínez Classe 1998, Manchester United Possibile occasione a prezzo di saldo

Le strategie in caso di cessione di Tomori

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato, poi, come altri due giocatori siano monitorati con attenzione dall'area tecnica del club di Via Aldo Rossi. Uno è, l'altro èDiomande, classe 2003, gigante ivoriano di proprietà dello Sporting Lisbona, costa intorno ai 40 milioni di euro. Meno, invece, verrebbe il portoghese classe 2004, il cui contratto con il Lecce scadrà tra un anno.Qualora partisse, il Milan potrebbe accogliere anche due nuovi difensori, pertanto questi sono tutti nomi da tenere in seria considerazione per tutto l'arco del mercato estivo anche se, magari, tra qualche giorno il Diavolo avrà piazzato già il suo primo colpo.