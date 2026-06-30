Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da aggiungere al suo organico in questa sessione estiva di calciomercato e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il nuovo tecnico Rúben Amorim potrebbe voler rivolere con sé un giocatore già allenato durante la sua esperienza al Manchester United, vale a dire Lisandro Martínez.

Classe 1998, l'argentino di piede mancino si è imposto all'attenzione del grande pubblico europeo nel triennio (2019-2022) trascorso in Olanda, all'Ajax, prima dell'approdo per poco meno di 58 milioni di euro al Manchester United nell'estate di quattro anni fa. Dopo le 120 presenze con la maglia dei 'Lancieri', sono arrivate le 110 con quella dei 'Red Devils'.

Il minutaggio allo United e l'occasione a prezzo di saldo

Dati e statistiche calciatore Storico presenze nei club Condizioni di mercato Lisandro Martínez (Classe 1998) 120 presenze con l'Ajax Contratto in scadenza il 30 giugno 2027 Difensore centrale di piede mancino 110 presenze con il Manchester United Valutazione di partenza Transfermarkt: 40 mln Nazionale argentino (Mondiali con Scaloni) 1.310 minuti (19 presenze) nel 2025-2026 Opportunità: possibile cessione a prezzo di saldo

L'apporto tecnico per il nuovo corso di Amorim

In questi mesi, però, Lisandro Martínez potrebbe cambiare nuovamente squadra. Sotto contratto soltanto per un anno (scadenza) e non più prima scelta dello United (appena 1.310' in 19 presenze tra Premier League e F.A. Cup nella stagione 2025-2026), il centrale sudamericano potrebbe andare via a prezzo di saldo rispetto ai 40 milioni di euro di valutazione che ne fa il portale specializzato 'transfermarkt'.Attualmente impegnato ai Mondiali con l'Argentina del Commissario Tecnico, Lisandro Martínez potrebbe apportare esperienza, grinta e bravura nella marcatura del diretto avversario nella retroguardia che ha in mente Amorim per il nuovo corso del Milan.