La finestra estiva di calciomercato è ufficialmente iniziata e il Milan ha già ufficializzato il primo colpo: Gonçalo Ramos. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma Ruben Amorim ha già dettato le linee guida per la ricostruzione della rosa in vista della prossima stagione. In base ai rumors di mercato delle ultime settimane e alle informazioni raccolte dai nostri inviati appostati sotto Casa Milan, la redazione di PianetaMilan ha provato a prevedere la probabile formazione del tecnico portoghese per la stagione 2026/2027.

Milan, le richieste di Amorim sul mercato

Due difensori

Due centrocampisti

Due attaccanti

Un jolly offensivo

Un terzino sinistro

La nuova struttura sportiva delnon prevede la presenza di un direttore sportivo, lasciando adun ampio raggio d'azione sulla scelta dei giocatori da acquistare e quelli da vendere. Il tecnico portoghese è stato chiaro conedQueste le sue richieste:

Queste richieste, tuttavia, potrebbero variare in base alle operazioni in uscita che il club riuscirà a concludere.

Milan, i giocatori in uscita

Filippo Terracciano

Yunus Musah

Kevin Zeroli

Christian Comotto

Alphadjo Cissé

Warren Bondo

Ismael Bennacer

Samuel Chukwueze

Francesco Camarda

Come appreso dalla nostra redazione,sono destinati ai saluti. Resta da chiarire la situazione di, in bilico tra rinnovo e ritiro. Tutti gli altri giocatori, invece, saranno valutati dadurante il ritiro estivo che prenderà il via il prossimo 12 luglio. Il tecnico portoghese dovrà prendere una decisione anche sui calciatori rientranti dai prestiti:

La redazione di PianetaMilan apprende che, tra i giocatori di rientro dai rispettivi prestiti, coloro che hanno maggiori possibilità di permanenza a Milanello sono: Musah, Comotto, Chukwueze e Camarda. Per tutti gli altri, la dirigenza del Milan dovrebbe optare per un nuovo prestito o una cessione a titolo definitivo.

I possibili colpi in entrata: difesa

António Silva

Lisandro Martinez

John Stones

Se l'uscita didovesse essere confermata, ilacquisterà due difensori. Al momento, i nomi in cima alla lista sono quelli dima tra le opzioni del club rossonero figurano anche altri centrali:

Per quanto riguarda il terzino sinistro, il club rossonero potrebbe puntare su un profilo italiano, utile ai fini delle liste UEFA. Un nome che da diverso tempo stuzzica la proprietà è quello di Fabiano Parisi, attualmente in forza alla Fiorentina.

Le richieste di Amorim a centrocampo

Il jolly offensivo e la riserva di Gonçalo Ramos

Mattia Liberali

Kerim Alajbegovic

Francisco Trincão

Pedro Gonçalves

Amad Diallo

Nicolò Zaniolo

A centrocampo, tanto passerà dalle cessioni di. Il francese e l'inglese sono sulla lista dei partenti, ma dalle parti di Via Aldo Rossi non si registrano offerte ufficiali per nessuno dei due. Amorim vorrebbe riaccogliere, già suo giocatore ai tempi dello Sporting, ma la richiesta dadel club portoghese rende la trattativa complicata. Le principali alternative al mediano danese rispondono ai nomi diLa lista dei jolly offensivi diè molto lunga, ma al momento non si registrano affondi per nessuno dei profili presenti all'interno dell'elenco. Questi i giocatori che ilsta tenendo d'occhio:

Nonostante la possibile permanenza di Camarda e il recente acquisto di Andrej Kostic (che sarà inizialmente aggregato a Milan Futuro), il club rossonero ha intenzione di regalare ad Amorim un'altra alternativa a Goncalo Ramos, soprattutto in caso di uscita di Santiago Gimenez. Ecco i principali candidati:

Gabriel Jesus

Matviy Ponomarenko

Carlos Espì

La probabile formazione del Milan di Amorim per la stagione 2026/2027

Maignan; Gonçalo Inácio, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Hjulmand, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku; Gonçalo Ramos.Ruben Amorim.Terracciano, Torriani; De Winter, Antonio Silva, Vladimirov; Athekame, Parisi, Casadó, Jashari, Ricci, Comotto; Alajbegovic, Chukwueze, Espí, Camarda.