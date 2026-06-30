Il Milan progetta il futuro tra acquisti, cessioni e sorprese: la probabile formazione di Amorim per la stagione 2026/2027
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
La finestra estiva di calciomercato è ufficialmente iniziata e il Milan ha già ufficializzato il primo colpo: Gonçalo Ramos. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma Ruben Amorim ha già dettato le linee guida per la ricostruzione della rosa in vista della prossima stagione. In base ai rumors di mercato delle ultime settimane e alle informazioni raccolte dai nostri inviati appostati sotto Casa Milan, la redazione di PianetaMilan ha provato a prevedere la probabile formazione del tecnico portoghese per la stagione 2026/2027.
Milan, le richieste di Amorim sul mercatoLa nuova struttura sportiva del Milan non prevede la presenza di un direttore sportivo, lasciando ad Amorim un ampio raggio d'azione sulla scelta dei giocatori da acquistare e quelli da vendere. Il tecnico portoghese è stato chiaro con Gerry Cardinale ed Hendrik Almstadt. Queste le sue richieste:
- Due difensori
- Due centrocampisti
- Due attaccanti
- Un jolly offensivo
- Un terzino sinistro
Queste richieste, tuttavia, potrebbero variare in base alle operazioni in uscita che il club riuscirà a concludere.
Milan, i giocatori in uscitaCome appreso dalla nostra redazione, Fikayo Tomori, Pervis Estupinan, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leao e Santiago Gimenez sono destinati ai saluti. Resta da chiarire la situazione di Luka Modric, in bilico tra rinnovo e ritiro. Tutti gli altri giocatori, invece, saranno valutati da Amorim durante il ritiro estivo che prenderà il via il prossimo 12 luglio. Il tecnico portoghese dovrà prendere una decisione anche sui calciatori rientranti dai prestiti:
- Filippo Terracciano
- Yunus Musah
- Kevin Zeroli
- Christian Comotto
- Alphadjo Cissé
- Warren Bondo
- Ismael Bennacer
- Samuel Chukwueze
- Francesco Camarda
La redazione di PianetaMilan apprende che, tra i giocatori di rientro dai rispettivi prestiti, coloro che hanno maggiori possibilità di permanenza a Milanello sono: Musah, Comotto, Chukwueze e Camarda. Per tutti gli altri, la dirigenza del Milan dovrebbe optare per un nuovo prestito o una cessione a titolo definitivo.
I possibili colpi in entrata: difesaSe l'uscita di Tomori dovesse essere confermata, il Milan acquisterà due difensori. Al momento, i nomi in cima alla lista sono quelli di Gonçalo Inácio e Tiago Gabriel, ma tra le opzioni del club rossonero figurano anche altri centrali:
- António Silva
- Lisandro Martinez
- John Stones
Per quanto riguarda il terzino sinistro, il club rossonero potrebbe puntare su un profilo italiano, utile ai fini delle liste UEFA. Un nome che da diverso tempo stuzzica la proprietà è quello di Fabiano Parisi, attualmente in forza alla Fiorentina.
Le richieste di Amorim a centrocampoA centrocampo, tanto passerà dalle cessioni di Fofana e Loftus-Cheek. Il francese e l'inglese sono sulla lista dei partenti, ma dalle parti di Via Aldo Rossi non si registrano offerte ufficiali per nessuno dei due. Amorim vorrebbe riaccogliere Morten Hjulmand, già suo giocatore ai tempi dello Sporting, ma la richiesta da 50 milioni del club portoghese rende la trattativa complicata. Le principali alternative al mediano danese rispondono ai nomi di Marc Casadó e Richard Rios.
Il jolly offensivo e la riserva di Gonçalo RamosLa lista dei jolly offensivi di Ruben Amorim e Gerry Cardinale è molto lunga, ma al momento non si registrano affondi per nessuno dei profili presenti all'interno dell'elenco. Questi i giocatori che il Milan sta tenendo d'occhio:
- Mattia Liberali
- Kerim Alajbegovic
- Francisco Trincão
- Pedro Gonçalves
- Amad Diallo
- Nicolò Zaniolo
Nonostante la possibile permanenza di Camarda e il recente acquisto di Andrej Kostic (che sarà inizialmente aggregato a Milan Futuro), il club rossonero ha intenzione di regalare ad Amorim un'altra alternativa a Goncalo Ramos, soprattutto in caso di uscita di Santiago Gimenez. Ecco i principali candidati:
- Gabriel Jesus
- Matviy Ponomarenko
- Carlos Espì
La probabile formazione del Milan di Amorim per la stagione 2026/2027Milan (3-4-2-1): Maignan; Gonçalo Inácio, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Hjulmand, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: Terracciano, Torriani; De Winter, Antonio Silva, Vladimirov; Athekame, Parisi, Casadó, Jashari, Ricci, Comotto; Alajbegovic, Chukwueze, Espí, Camarda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA