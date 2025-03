Milan, altra vittoria di rimonta. È arrivato il momento di parlare di Gimenez

Il Milan vince, nuovamente, in rimonta. Sembra essere diventato il consueto spartito delle partite rossonero: si inizia male, si subisce gol e poi si reagisce. A volte va bene, altre volte meno. In ogni caso, quest'oggi era importante conquistare tre punti e il Milan lo ha fatto pur non mostrando un bel gioco, escludendo alcune frazioni del secondo tempo. La squadra di Conceicao soffre il coraggio del Como, un gruppo guidato da un allenatore che non ha certamente paura di arrivare a San Siro e imporre il proprio gioco.