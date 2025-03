Pagelle Milan-Como 2-1: Reijnders e Pulisic campioni, Abraham decisivo

PAGELLE MILAN-COMO - Quando una stagione è maledetta, è maledetta e basta. Questa, per il Milan, lo è in modo chiaro. Lo si era già capito abbondantemente, ma qualora servisse già dopo un paio di minuti oggi è arrivata l'ennesima riprova. Musah, a porta vuota, riesce a sbagliare un gol già fatto. Un errore di una gravità immane, che pesa tanto. I primi minuti il Milan continua ad attaccare, crea un altro paio di occasioni, ma non segna. Invece c'è Da Cunha che trova l'angolino con un gran gol e il Como passa in vantaggio. Nel secondo tempo i rossoneri, paradossalmente giocano peggio del primo, però trovano due gol e la ribaltano. Andando contro qualsiasi maledizione. Successo tutto sommato meritato.