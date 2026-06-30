Mattia Liberali non tornerà a vestire la maglia del Milan. Nelle ultime ore, Gianluca Di Marzio aveva lanciato una clamorosa indiscrezione sul possibile rientro a Milanello del trequartista classe 2007. Tuttavia, il ragazzo ha respinto la corte del club rossonero (con cui non si era lasciato bene) per intraprendere una nuova esperienza in un progetto tecnico giovane e ambizioso. A svelare la prossima meta di Liberali ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano.

La storia di Liberali al Milan

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I numeri di Liberali al Catanzaro

Liberali verso il Como: l'annuncio di Fabrizio Romano

🚨🔵⚪️ Como are closing in on deal to sign Mattia Liberali from Catanzaro on €6m fee triggering the release clause.



AC Milan to receive €3m fee if all goes to plan.



Agreement done on salary, final details yet to be sorted this week. 🇮🇹 pic.twitter.com/i9He4lzOcU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Cresciuto nel vivaio rossonero,era considerato uno dei gioielli di casa. Il 15 dicembre 2024 debutta da titolare contro il, indossando laembrava l’inizio di un percorso da predestinato, ma le cose sono andate diversamente. Il contratto in scadenza e il poco spazio in prima squadra lo hanno spinto versoUna decisione che ha sorpreso molti tifosi, legati al talento di Vismara. Anche la gestione della cessione (parametro zero) ha lasciato interrogativi, così come la tempistica dell’addio.Nella stagione appena terminata in Calabria,ha mostrato sprazzi del suo talento, soprattutto nella seconda metà dell'annata. Il trequartista classe 2007 ha chiuso condi Serie B, guidando ilfino allapoi persa contro il Monza. Tra le reti realizzate nel campionato cadetto, spicca larealizzata contro il Cesena alla 32ª giornata.

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il Como starebbe definendo l'acquisto di Liberali dal Catanzaro. Il club di Cesc Fabregas segue da tempo il talento cresciuto a Vismara ed è pronto a chiudere l'operazione. Il recente ritorno di Nico Paz non preclude l'innesto del classe 2007, che potrebbe crescere senza troppe pressioni alle sue spalle.

Le cifre dell'operazione e la clausola del Milan

Al momento della cessione, ilha mantenuto unaper tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà soloper acquistare il talento del Catanzaro. Questo significa che il club rossonero incasserà appena. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al