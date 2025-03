Milan-Como 2-1 (90′): reazione da vera squadra, rimonta e vittoria meritata

Al 48' ammonizione per Yunus Musah: un giallo pesante. Lo statunitense, infatti, era diffidato e salterà per squalifica Napoli-Milan del prossimo turno di campionato. Brividi per il Milan, al 49', quando Da Cunha, in diagonale, batte per la seconda volta Mike Maignan. Il giocatore lariano, però, parte da una millimetrica posizione di fuorigioco e l'arbitro Matteo Marchetti della Sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM), con l'ausilio del V.A.R., annulla la rete ospite.

Conceição, allora, aumenta il tasso tecnico del suo Milan: fuori, al 52', Musah e dentro João Félix. Scala in posizione di mediano l'olandese Tijjani Reijnders, che, alla prima palla utile - minuto 53 - illumina la scena, vede l'inserimento di Christian Pulisic in area di rigore e ne premia l'inserimento. Diagonale mancino, potente e angolato, di 'Capitan America' e Jean Butez è battuto sul palo più lontano per il pareggio del Milan!

Il Como ci prova con un paio di tentativi da fuori, ma il Milan sembra avere un animo più combattivo in questa ripresa. Doppia sostituzione nella squadra di Fàbregas al 63'. Escono l'infortunato Dossena e Maxence Caqueret, entrano Ignace Van der Brempt e Máximo Perrone. Risponde Conceição, al 68', togliendo dal campo Santiago Giménez: dentro, al suo posto, Tammy Abraham.

Il Milan va subito a un passo dal vantaggio, quando, al 69', sul suggerimento di Pulisic, il destro a giro di Reijnders dal limite dell'area di rigore scheggia la traversa della porta difesa da Butez. Peccato! Il Como si fa rivedere dalle parti di Maignan, al 72', con il tiro di Patrick Cutrone, il quale, poi, lascia il suo posto in campo a Anastasios Douvikas (73'). I rossoneri, però, sono un'altra squadra in questo secondo tempo e trovano il gol del sorpasso.

Geniale palla, al 76', di Abraham per l'inserimento di Reijnders. Il numero 14 entra in area e fulmina Butez sul primo palo per il meritato vantaggio del Milan! Conceição riequilibra, allora, la squadra, togliendo dal campo Rafael Leão al 78' per inserire Ruben Loftus-Cheek, al rientro in campo dopo due mesi. Dopo un'ammonizione per reciproche scorrettezze a Gabriel Strefezza e Álex Jiménez, all'81' c'è l'esordio di Dele Alli in Serie A: fuori Da Cunha.

All'85' contropiede spaziale del Milan, con la triangolazione tra João Félix, Abraham e Reijnders: l'olandese, in diagonale, fallisce il colpo del k.o.. Nel primo dei 6' di recupero concessi dall'arbitro, con l'ausilio del V.A.R., cartellino rosso inflitto a Alli per un grave fallo di gioco su Loftus-Cheek. Al 93' espulso, per proteste, anche il tecnico del Como, Fàbregas. Al 95' Douvikas si fa chiudere bene da Matteo Gabbia.

Non c'è più tempo, finisce così! Milan-Como 2-1 al 90': reazione da grande squadra per i rossoneri di Conceição e vittoria, in rimonta, l'ennesima, più che meritata!