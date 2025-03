Milan-Como 0-1 (45′): Musah spreca, poi gli ospiti dominano a San Siro

Il centrocampista statunitense salta Jean Butez, poi, però, invece di depositare la palla nella porta sguarnita, spara un diagonale sul fondo da ottima posizione. Pazzesco. Gli ospiti ci provano, all'8', con la punizione dalla lunga distanza di Nico Paz: pallone ben alto sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan. Il primo giallo del match, al 10', lo rimedia Warren Bondo per un fallo da dietro su Lucas Da Cunha in ripartenza, a dimostrazione di una gara molto aperta e viva.

Ancora Como pericoloso, al 12', ancora con Nico Paz. Si accentra, si porta il pallone sul sinistro, ma strozza troppo il tiro e la sfera termina sul fondo. Insistono i lariani, in azione di contropiede, ad un passo dal vantaggio, al 17', con Gabriel Strefezza. La conclusione dell'ex Lecce è deviata in angolo, con un brivido per Maignan. Poi, al 20', la cavalcata a sinistra di Assane Diao non trova pronto, in mezzo all'area, l'ex Patrick Cutrone alla deviazione vincente.

Un'accelerazione di Rafael Leão, al 25', non trova Giménez a centro area. Bravo Butez, in uscita bassa, a chiudere sull'attaccante messicano. Ma è ancora il Como a farsi particolarmente pericoloso al 32', quando, sul suggerimento in profondità di Diao, Maignan è costretto a chiudere alla disperata su Nico Paz. Il gol del Como, purtroppo, è nell'aria e arriva un minuto più tardi.

Al 33', infatti, Diao tocca per Nico Paz, il quale fa la sponda per Da Cunha, che, di precisione, appena fuori dall'area di rigore, infila Maignan nell'angolo in basso alla sua destra. Vantaggio meritato del Como, che, al 37', con Cutrone crea un altro mezzo pericolo in area di rigore rossonera. Bravo Theo Hernández a chiudere all'ultimo. La reazione del Milan è affidata, al 40', ad un destro di Christian Pulisic: pallone alto sulla traversa.

Gli ospiti ancora pericolosi, al 44', quando Marc-Oliver Kempf, ben servito in area piccola da Maxence Caqueret, chiama Maignan all'intervento prodigioso da distanza ravvicinata. Nel minuto di recupero concesso dall'arbitro Matteo Marchetti della Sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM) non succede nulla. Milan-Como 0-1 al 45': punteggio giusto per quanto visto in campo. I giocatori del Milan sono usciti tra i fischi copiosi di 'San Siro'. Al Diavolo servirà un mezzo miracolo per ribaltare tutto. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Como da 'San Siro' >>>