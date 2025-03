Serie A, Milan-Como: la partita di San Siro in diretta | LIVE News

Intervistato a Radio Dance City4You, Alessandro Orlando ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro il Como

Il Milan si prepara alla sfida contro il Como, i biancoblù non vincono contro i rossoneri a San Siro da ben 40 anni

Intervistato dal canale ufficiale del club, Maxence Caqueret, giocatore del Como, ha parlato in vista della sfida contro il Milan

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Roma in Serie A, ha parlato di Cesc Fàbregas, tecnico del Como accostato dai 'rumors' al Milan

'Tuttosport' in edicola parla del confronto tra Rafa Leao e Nico Paz. I due talenti giocheranno titolare in Milan-Como. E il futuro...

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito al big match Milan-Como, in programma alle ore 18:00 di questa sera

Milan, Loftus-Cheek torna a disposizione del Diavolo. Come potrebbe usarlo Conceicao? In conferenza parole veramente importanti per l'inglese