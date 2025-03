Milan-Como, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Così Conceição in conferenza stampa: "Sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Contro il Como ci aspetta una partita difficile e non abbiamo bisogno di pensare troppo in avanti. C'è più gioia e più piacere di lavorare, il gruppo sta bene e in queste settimane ha dato ottime risposte. La motivazione è vincere una partita contro una bella squadra, che ha qualità ed è ben allenata. Dobbiamo studiare i loro punti di forza e di debolezza, e poi concentrarci su di noi".

QUI COMO — Il Como è in un buon momento di forma, nonostante il gol del pareggio subito in extremis contro il Venezia nell'ultima giornata di Serie A. Prima di perdere a Roma, i lariani erano riusciti a battere in serie due big come Napoli e Fiorentina. La squadra di Fàbregas è determinata a continuare su questa strada, cercando di ottenere risultati positivi anche in trasferta, puntando sempre su una proposta di gioco propositiva e coraggiosa. Il Como si presenta a San Siro con l'obiettivo di mettere in difficoltà il Milan e di guadagnare punti preziosi per la classifica.

Le parole di Fàbregas alla vigilia: "Giocheremo ogni partita con coraggio, serve sempre personalità, altrimenti non riusciamo a mettere in pratica il nostro tipo di calcio. Ho chiesto ai ragazzi di scendere in campo con personalità e idee. Per la prima volta ho tutti a disposizione, 26 giocatori che si allenano in gruppo e sono coinvolti".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan è imbattuto da 12 gare di Serie A contro il Como (7V, 5N), trovando la vittoria in tutte le tre sfide contro questa avversaria negli anni 2000; l’unica volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro successi di fila contro i lariani nella competizione risale al periodo tra il 1951 ed il 1952.

Da un lato, il Milan è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (148); dall’altra parte, solo il Bologna (79) ha subito meno conclusioni dalla distanza rispetto al Como (95).

Rafael Leão è vicino alle 250 presenze in tutte le competizioni con il Milan (attualmente a 249 gare giocate, con 68 reti e 50 assist): dal suo esordio in rossonero nel 2019/20 è l’unico giocatore di Serie A che ha segnato almeno 50 gol e servito almeno 50 passaggi vincenti tra campionato e coppe.

DOVE GUARDARE MILAN-COMO

In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti, assistito da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il quarto uomo sarà Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà Daniele Doveri, assistito da Rosario Abisso.

La 29ª giornata è iniziata venerdì Genoa-Lecce 2-1. Sabato alle 15:00 Monza-Parma e Udinese-Hellas Verona, alle 18:00 Milan-Como e alle 20:45 Torino-Empoli. Domenica alle 12:30 Venezia-Napoli, alle 15:00 Bologna-Lazio, alle 16:00 Roma-Cagliari, alle 18:00 Fiorentina-Juventus e alle 20:45 Atalanta-Inter.

La classifica: Inter 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese 40; Torino 35; Genoa* 35; Como 29; Cagliari e Verona 26; Lecce* 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.