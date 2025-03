Milan, Conceicao pazzo di Loftus-Cheek! Ecco cosa può dare

Milan, Loftus-Cheek torna a disposizione dei rossoneri dopo parecchio tempo. Il centrocampista inglese, infatti, non è stato un'alternativa a disposizione di Sergio Conceicao, visto che con lui ha giocato qualche minuto contro l'Inter in Supercoppa Italiana e poi si è fatto di nuovo male, saltando parecchie partite e togliendo un pezzo fondamentale alle rotazioni in mediana del Milan. L'inglese sarebbe potuto essere un'alternativa importante, invece è rimasto ai box senza dare un contributo al Milan. Contro la squadra di Fabregas dovrebbe partire dalla panchina, visto che Conceicao ha annunciato di come sia al 100% a livello fisico, ma non con i novanta minuti nella gambe chiaramente.

Milan, Conceicao: parole significative per Loftus-Cheek. Come sfruttarlo?

"Lo conosco, non l'ho mai avuto. Non è ancora al 100%, ma mi piace molto. È forte e arriva bene in area avversaria. Fisicamente è un mostro e spero di averlo disponibile. L'anno scorso ha fatto 10 gol". Queste le parole di Conceicao su Loftus-Cheek dette ieri in conferenza stampa. Dichiarazioni molto importanti sul centrocampista del Milan. Ma come potrebbe giocare col portoghese? Conceicao ha sottolineato tre caratteristiche importanti di Loftus-Cheek: forza fisica, capacità di segnare e capacità di entrare in area di rigore avversaria. Probabile quindi che venga schierato come faceva Pioli, ovvero più vicino alla punta e che possa essere un altro riferimento offensivo. Con l'ex allenatore del Milan, si è visto forse il migliore Loftus-Cheek della carriera, con una stagione chiusa in doppia cifra di gol e con la prestazione super contro il PSG in Champions League. Sicuramente è un innesto di qualità a centrocampo, quello che è mancato tantissimo al Milan in una fase fondamentale della stagione, in cui Reijnders e Fofana non hanno potuto tirare il fiato e riposare neanche per un minuto. I rossoneri hanno perso tanti punti in campionato in questi mesi e forse con Loftus-Cheek non ne avrebbero persi così tanti. LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Conceicao cambia modulo. E Leao...>>>