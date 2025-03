Milan-Como, Conceicao: “Loftus-Cheek un mostro. Theo? Non posso …”

Se Theo Hernandez può essere un quinto e se Tammy Abraham in coppia con Gimenez è una soluzione: "Dipende dalla strategia della partita. Mi piace giocare con due giocatori davanti. Adesso partire dall'inizio penso di no. Per quanto riguarda Theo Hernandez, non posso castrare la sua capacità offensiva. Devo lasciarlo andare e trovare equilibrio per farglielo fare. Così che possa dare ciò che ha dato a Lecce, essendo decisivo". LEGGI ANCHE: Milan-Como, le parole di Conceicao nella conferenza stampa della vigilia >>>