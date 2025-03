Milan, Curva Sud: “Risultati figli della sciagurata gestione societaria”

La Curva Sud, storica frangia della tifoseria rossonera, ha scritto prima di Milan-Lazio un duro comunicato. Dopo una quindicina di minuti dall'inizio della partita sono entrati a San Siro cantando subito: "Cardinale devi vendere, vattene!". Tanti fischi per il Milan nei primi minuti di gara. Continuano i cori: "Indegni!" e "Questa società non ci merita". Si continua con "Ci avete rotto il c**zo". Contestazione destinata a perdurare nel tempo anche in Milan-Como. Ecco il nuovo comunicato sui social.