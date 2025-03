Milan, Fabregas tra passato e futuro. I rossoneri lo stimano e…

Tra Cesc Fabregas e il Milan, scrive 'La Gazzetta dello Sport', c'è un passato in comune e un futuro che potrebbe essere in comune

Tra Cesc Fabregas e il Milan , scrive 'La Gazzetta dello Sport', c'è un passato in comune: da calciatore, il catalano è stato vicino a indossare i colori rossoneri. «Parlai con il Milan nel 2016, avevo 29 anni ed ero nel pieno delle mie forze. Ma poi sono rimasto al Chelsea, volevo dimostrare a Conte che potevo giocare e vincere anche nel suo sistema». Queste le parole dello spagnolo in conferenza. Oggi Cesc si siederà per la seconda volta da allenatore in panchina a San Siro. Alla prima, il 23 dicembre, uscì ben figurando, ma sconfitto 2-0 con l’Inter.

Milan, Fabregas tra i nomi possibili per il dopo Conceicao. E con Pioli...

Un'altra vittoria contro una big, scrive il quotidiano, aumenterebbe ancora di più la considerazione dello spagnolo. E tra chi lo stima in modo particolare, ci sarebbe proprio il Milan. Tanto che quello di Fabregas sarebbe uno dei nomi possibili per il dopo Conceicao. Nel caso, Cesc può fare un'altra telefonata a Stefano Pioli per farsi dare qualche consiglio su Milanello e dintorni. Durante la scorsa stagione, infatti, chiamò l'allora tecnico rossonero per invitarlo a cena e parlare di calcio.