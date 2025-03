Como, Fabregas: “A San Siro con coraggio. Alla squadra ho chiesto…”

Sull'approccio alla gara: "Giocheremo sempre con coraggio, serve sempre personalità, altrimenti non si può mettere in pratica il nostro tipo di calcio. L’esperienza si acquisisce stagione dopo stagione. Anche domani in campo con idee e personalità, questo ho chiesto ai ragazzi".

Sui recuperi degli infortunati: "Per la prima volta sono tutti a disposizione. Ci sono 26 giocatori che si allenano in gruppo. Mi fa piacere, sono tutti coinvolti. Recuperato anche Sergi Roberto. Ovvio che non tutti sono pronti a scendere in campo per 90 minuti, ma il fatto di allenarci tutti assieme è una grande cosa".

Sull'atmosfera attorno alla squadra: "Quando parlo di famiglia, intendo tutti, anche tifosi e giornalisti. Fa piacere, a Roma ho visto tanti tifosi entusiasti, che hanno perso la voce nel sostenerci. Questo dipende anche da noi, se riusciamo a trascinarli con le nostre prestazioni. Domani saranno tantissimi a San Siro, sono felice".

Su ciò che è cambiato dal suo arrivo: "Mi ricordo quando sono arrivato, è stata una sorpresa anche per me. Mi dispiace che come giocatore non ho potuto dare quello che avrei voluto. Pensavo di potercela fare. La testa voleva, ma il fisico non ce la faceva più. Che orgoglio vedere lo stadio: penso a Bellemo, Gabrielloni, a Ludi, a Suwarso, alle persone che hanno iniziato tutto questo. Mi ricordo a Palermo 35 mila persone, una partita importante persa 3-0. Ho detto a Charly di essere orgoglioso di aver portato tanta gente. Ricordo il 2-5 con la Feralpisalò: pieno di comaschi. È incredibile! Io spero che tutti capiscano che alcune volte si sale e si scende. Funziona così per diventare una squadra forte, come ha fatto l'Atalanta".

Su Cutrone: "In questo momento non sta giocando per scelta tecnico-tattica. Abbiamo fatto bene e male, con o senza di lui. Lui deve lottare per la squadra e per la maglia della sua città. Con la Fiorentina ha fatto una grande gara come tutta la squadra, anche contro il Napoli. Non ha giocato contro la Roma, ma è entrato e ha avuto l'opportunità per il 2-0. Con il Venezia mi sembrava una partita in cui fosse meglio attaccare la profondità. Douvikas è veloce, un Nazionale a cui dovevo dare l’opportunità di giocare, anche entrando a gara in corso: lui entra sempre in momenti particolari, in cui magari si cambia il piano gara. Patrick resta per noi un giocatore importantissimo".

Sulle partite di Champions League: "Ne ho viste tante, Liverpool-Psg la più bella. Ho visto due stili di gioco a cui ci ispiriamo, soprattutto nei movimenti dei terzini. Pronostico per la il campionato spagnolo? Credo che vincerà il Barcellona, ha un allenatore che mi piace tanto. Io faccio vedere tanti campioni anche ai giocatori del Como. Il mio terzino preferito? Alberto Moreno, Vojvoda, Smolcic, Van der Brempt".