Orlando: “Milan-Como partita complicata. I rossoneri non possono sbagliare”

Intervistato a Radio Dance City4You, Alessandro Orlando ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato, valida per la 29^ giornata, contro il Como. I rossoneri di Sergio Conceicao si preparano a una partita molto importante per la rincorsa europea ma di fronte avranno il gruppo allenato da Cesc Fabregas, una squadra che sta sorprendendo tutta la Serie A ed è pronta per un palcoscenico come quello di San Siro. Ecco, di seguito, le parole dell'ex calciatore.